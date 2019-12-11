Фракция "Слуга народа" обратилась в полицию из-за драки после заседания комитета

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец в больнице с подозрением на сотрясение мозга после драки после заседания комитета. Фракция обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поддерживаю Андрея Богданца! Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице ", - написала Кравчук.

Также, фракция "Слуга народа" на своей странице в Facebook сделала заявление по этому инциденту.

"Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарату Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечение общественного порядка во время и в месте проведения заседаний", - говорится в заявлении.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами Украины фракций "Слуга народа" и "Свобода".