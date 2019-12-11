Минцифры хочет создать первую государственную IT-компанию

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство цифровой трансформации хочет творить в Украине первую государственную IT-компанию и привлечь лучших специалистов отрасли. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

“Нам нужно наращивать скорость реализации проектов, так как услуг в нашей стране очень много. Очень хотим создать первую государственную IT-компанию, условия в которой будут на высоком уровне, чтобы привлекать лучших специалистов. Мы это отдельно будем финансировать”, — сказал Федоров.

Напомним, 6 декабря министр цифровой трансформации Федоров сообщал, что на следующей неделе Министерство цифровой трансформации запустит бета-версию приложения “Дия” (“Государство в смартфоне”).