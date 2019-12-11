Комитет сегодня рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сегодня рассмотрит законопроект о особом статусе Донбасса. Об этом на брифинге по законопроекту об особом статусе Донбасса сообщил председатель партии “Слуга народа”, заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

“Сейчас будет комитет рассматривать, мы только на подкомитете рекомендовали рассматривать за основу и в целом. Сейчас комитет определится поддержит ли он эту идею. Очевидно, когда будет готов новый текст и новый закон и он будет согласован со всеми сторонами, то в нем будет написано, что этот закон перестает действовать”, — отметил Корниенко.

По его словам, новый законопроект может быть разработан более чем за полгода.

“Поэтому, выбрана такая форма в частности, чтобы вносить как можно меньше изменений в текст, в закон. Чтобы это скорее мы могли поддержать ВРУ. И мы фактически меняем слова, меняем только цифру. И это такая компромиссная позиция”, — сказал Корниенко.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении “особого статуса” Донбасса — изменения в закон “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, зарегистрирован накануне народными депутатами от “Слуги народа”.