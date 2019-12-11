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Офис Президента исправил текст выводов саммита в "нормандском формате"

Офис Президента исправил текст выводов саммита в "нормандском формате"

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На сайте Офиса Президента Украины был изменен текст выводов Парижского саммита в "нормандской формате" в части, где речь идет о мерах по имплементации политических положений Минских соглашений, передает УНН.

Так, в версии, опубликованной сразу после завершения саммита в ночь на 10 декабря в пункте о мерах по имплементации политических положений Минских соглашений содержится следующая строка:

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

В то же время в версии текста, доступной сейчас на сайте ОП, в указанной строке было убрано "Закон".

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе", - говорится в тексте.

Напомним, встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась в Елисейском дворце 9 декабря. После встречи Офис Президента опубликовал итоговое решение саммита.

Отметим также, что, согласно сообщениям российских СМИ, ранее главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что на сайте Президента Украины изложили искаженный текст итогового коммюнике.

Источник: УНН
Теги: саммит, Нормандский формат, Нормандская четверка, переговоры, встреча
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