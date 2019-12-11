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Законопроект об особом статусе Донбасса состоит из одной строки - Корниенко

Законопроект об особом статусе Донбасса состоит из одной строки - Корниенко

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Законопроект об особом статусе Донбасса, который будут продолжать, состоит только из одной фразы. Об этом на брифинге по законопроекту об особом статусе Донбасса сообщил председатель партии “Слуга народа”, заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли дублировать новый законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса его предыдущую редакцию, Корниенко ответил: "Законопроект состоит из одной фразы: "Заменить в первой статье дату 2019 на дату 2020".

По его словам, к данному законопроекту нардепы относятся формально, чтобы дать себе время разработать новый закон.

"Но при разработке нового закона должно продолжаться законодательное обеспечение минского процесса - и это закон об особенностях местного самоуправления", - сказал Корниенко.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированный накануне народными депутатами от "Слуги народа".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа
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