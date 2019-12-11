Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0007  EUR: 26,24 0,0055 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 декабря 2019 16:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1680
Версия для печати

ВР планирует завтра рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса

ВР планирует завтра рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 12 декабря планируется рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса, передает УНН.

Так, 12 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса. Однако, законопроект о рынке земли не будет вынесен на рассмотрение, ведь еще не прошел комитет.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированный накануне народными депутатами от "Слуги народа".

Также Рада проведет внеочередное заседание 12 декабря.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Верховная Рада, законопроект, особый статус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.