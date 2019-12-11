ВР планирует завтра рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 12 декабря планируется рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса, передает УНН.

Так, 12 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса. Однако, законопроект о рынке земли не будет вынесен на рассмотрение, ведь еще не прошел комитет.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированный накануне народными депутатами от "Слуги народа".

Также Рада проведет внеочередное заседание 12 декабря.