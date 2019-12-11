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Завтра первым на рассмотрение Рады вынесут законопроект об особом статусе Донбасса

Завтра первым на рассмотрение Рады вынесут законопроект об особом статусе Донбасса

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 12 декабря первым на рассмотрение вынесут законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом журналисту УНН сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Да, планирует, это первый вопрос", - сказала Верещук, отвечая на вопрос, планирует ли завтра ВР рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса.

Напомним, ВР планирует завтра рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированный накануне народными депутатами от "Слуги народа".

В то же время напоминаем, комитет сегодня рассматривает законопроект об особом статусе Донбасса.

Источник: УНН
Теги: ВР, Донбасс, законопроект
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