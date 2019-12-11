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В "Слуге народа" объяснили срок продления действия закона об "особом статусе" Донбасса

В "Слуге народа" объяснили срок продления действия закона об "особом статусе" Донбасса

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Законопроект об "особом статусе" Донбасса будет продлен на год назад, потому что срок в шесть месяцев "легче поломать" переносом встречи в "нормандском формате" и так далее. Об этом на брифинге относительно законопроекта об особом статусе Донбасса сообщил глава партии "Слуга народа", заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"По поводу четырех месяцев (до следующей встречи в "нормандском формате" - ред.) - я думаю, это позиция, которая достигнута консенсусом на переговорах. Я думаю, Президент имел основания такую дату брать. Относительно угроз и рисков: мы видели, что эта встреча "нормандской четверки" переносилась и откладывалась. Это в том числе и ответ на вопрос, почему мы берем не шесть месяцев, а год - потому что шесть месяцев, этот срок легче поломать такими переносами "нормандской встречи". Поэтому мы верим, что в течение этого срока будет следующая встреча, но будем готовы к изменениям", - сказал Корниенко.

Напомним, 9 декабря в Париже лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились, что следующий саммит в "нормандском формате" состоится за четыре месяца.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, особый статус, Александр Корниенко
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