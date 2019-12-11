В Киеве завтра состоится саммит глав правительств государств-членов ГУАМ

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве завтра, 12 декабря, состоится саммит глав правительств государств-членов организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"12 декабря Премьер-министр Украины Алексей Гончарук будет принимать в Киеве саммит глав правительств государств-членов ГУАМ", - говорится в сообщении.

По информации Кабмина, тема мероприятия - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

"Делегацию Грузии возглавит Премьер-министр Георгий Гахария, делегацию Республики Молдова - Премьер-министр Ион Кику, делегацию Азербайджанской Республики - Вице-премьер-министр Али Ахмедов", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по сообщению администрации президента Грузии, визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину отложен на 2020 год по просьбе украинской стороны.