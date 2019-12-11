Драка после заседания комитета: в "Слуге народа" предположили возможность закрыть заседание

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Из-за драки после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики между народными депутатами Украины фракций "Слуга народа" и "Свобода", к председателю Верховной Рады хотят обратиться по возможности проведения заседания комитета в закрытом режиме. Об этом на брифинге по законопроекту об "особом статусе Донбасса" сообщил председатель партии "Слуга народа", заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Насколько я знаю, господин Богданец отправился в Феофанию проверить, действительно ли у него есть сотрясение мозга, или еще какие-то подозрения ... Мы уже обратились устно к председателю Верховной Рады, подкрепим это письмом о возможности проведения заседания комитета в более безопасном месте, возможно в закрытом режиме - это сам комитет может решить, у нас есть такая опция, но получается так, что, если будет такое давление оказываться на депутатов, то они не смогут качественно работать в этом комитете по этому вопросу", - сказал Корниенко.

На вопрос об обращении в правоохранительные органы по поводу драки он ответил, что Богданец, как потерпевший, будет обращаться, и выразил уверенность, что он это обязательно сделает.

"Я думаю, давно уже понятно, что идет системная атака на наших депутатов, в первую очередь на мажоритарщиков, со стороны нескольких политических сил, и силовая, том числе, и психологическая - гробы посылают в кабинеты депутатов, венки похоронные ... Я думаю, мы проголосуем, мы не боимся этих угроз", - добавил он.

Как сообщал УНН, в среду после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами Украины фракций "Слуга народа" и "Свобода".

После этого народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Фракция заявила, что обратилась в правоохранительные органы.