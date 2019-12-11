Зеленский подписал закон о выделении 200 млн грн на строительство Охматдета

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины" О Государственном бюджете Украины на 2019 год" относительно строительства лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы Охматдет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" относительно строительства лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы Охматдет № 360-ІХ, который Верховная Рада Украины приняла 6 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ перераспределяет средства в сумме 200 млн грн из Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на расходы по бюджетной программе Министерства здравоохранения "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы Охматдет".

"Этот закон, инициированный Президентом Украины и внесенный в Верховную Раду как неотложный, позволит ускорить достройку детской больницы Охматдет на 4-5 месяцев и запустить новый корпус уже в следующем году. Это позволит предоставлять высокоспециализированную медицинскую помощь нуждающимся детям в Украине", - добавили в пресс-службе.

Указано, что весь комплекс обновленного Охматдета составит более 67 тыс. кв. м. - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.

Напомним, Рада выделила на достройку Охматдета 200 млн грн.