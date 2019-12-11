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Комитет поддержал создание ВСК по расследованию хищений международной помощи

Комитет поддержал создание ВСК по расследованию хищений международной помощи

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ сегодня, 11 декабря, поддержал создание временной следственной комиссии по расследованию хищений международной финансовой помощи чиновниками. Об этом в Telegram написал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, передает УНН.

"Сегодня регламентный комитет поддержал создание временной следственной комиссии парламента по расследованию хищений международной финансовой помощи украинскими чиновниками," связанных с деятельностью Национального банка Украины и Министерства финансов Украины, а также других противоправных действий, совершенных под влиянием международных факторов и незаконного лоббирования отдельными представителями международных организаций и правительств иностранных государств", - написал Дубинский.

По его словам, проект надо внести в зал заседаний ВРУ и собрать 150 голосов народных депутатов Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, фракция "Слуга народа" рассмотрит возможность создания временной следственной комиссии по расследованию возможных проявлений коррупции отдельными членами парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Источник: УНН
Теги: международная помощь, парламент, ВРУ, комиссия, Слуга народа
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