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В Украине внедряют онлайн жалобу для осужденных

В Украине внедряют онлайн жалобу для осужденных

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины внедряет онлайн жалобу для осужденных, чтобы создать условия для реализации прав граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“Электронные услуги ГКИС должны создать условия для реализации прав граждан, гарантированных законодательством Украины. Одной из таких услуг является сервис “Онлайн жалоба для осужденных”, который будет проводиться в рамках пилотного проекта в государственном учреждении “Киевский следственный изолятор”, — сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, министерство хочет предоставить лицами, взятым под стражу, и осужденным возможность подавать конфиденциальные онлайн жалобы на ненадлежащее обращение или условия содержания с помощью специальной информационно-коммуникационной системы в Национальном превентивном механизме, прокуратуре и других органах.

“Мы нормативно регулирует и позволяем этот механизм приказом Минюста. В настоящее время одной из пилотных учреждений для реализации этого механизма определены государственное учреждение „Киевский следственный изолятор“. В учреждении установлен соответствующее оборудование по пилотного отработки механизма представления конфиденциальной онлайн жалобы заключенными”, — отметил Малюська.

Напомним, в Украине в тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб по работе новой государственной таможенной службы.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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