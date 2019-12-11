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Комитет рекомендовал ВР принять законопроект об особом статусе Донбасса

Комитет рекомендовал ВР принять законопроект об особом статусе Донбасса

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект Закона "О внесении изменения в ст. 1 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", передает УНН со ссылкой на пресс-служба ВР.

Представляя законопроект, председатель подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко сообщил: "Необходимость внесения данного законопроекта связана с тем, что 31 декабря 2019 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым принадлежат районы, города, поселка, села, что определяются решением Верховной Рады Украины, установленным статьей 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

По словам председателя подкомитета, в проекте предлагается изменить отметку "2019" на "2020", которая позволит еще на один год, до 31 декабря 2020 года включительно, продлить возможность введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Это создаст дополнительные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основах принципов и норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - сказал Корниенко.

Он также сообщил, что Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины не имеет никаких замечаний к данному законопроекту.

Во время обсуждения народные депутаты высказали ряд замечаний о продлении действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". В то же время отмечалось, что от продолжения его действия зависят судьбы людей.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить проект Закона № 2569 в повестку дня второй сессии Верховной Рады девятого созыва и рассмотреть его 12 декабря 2019 года. Также Комитет рекомендует, по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении, принять его в первом чтении и в целом.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированный накануне народными депутатами от "Слуги народа".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, комитет
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