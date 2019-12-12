Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0007  EUR: 26,24 0,0055 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 декабря 2019 09:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог объяснила, как выполнять просьбы ребенка о новогодних подарках
Психолог объяснила, как выполнять просьбы ребенка о новогодних подарках
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13950
Версия для печати

Рынок земли: комитет ВР после вчерашней драки перевел заседание в закрытый режим

Рынок земли: комитет ВР после вчерашней драки перевел заседание в закрытый режим

КИЕВ. 12 декабря. УНН. На заседании парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики народный депутат от "Слуги народа" Артем Черноморов предложил провести заседание в закрытом режиме из-за вчерашней драки после заседания этого комитета. Соответствующее решение поддержало большинство, передает корреспондент УНН.

"Я бы хотел внести предложение. Вчера произошло ужасное действо - в стенах ВР нанесли телесные повреждения нардепу Андрею Богданцу, о чем было возбуждено уголовное производство. Также в последнее время по поводу рассмотрения этого законопроекта в сторону нардепов очень часто распространяется угрозы относительно их здоровья, жизни и их семьи... Предлагаю провести закрытое заседание и пропустить исключительно аккредитованные в ВР электронные средства массовой информации", - отметил народный депутат от "Слуги народа" Артем Черноморов.

Так, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский поставил предложение на голосование, и ее поддержало большинство членов комитета. Заседание комитета состоится при участии членов комитета и аккредитованных представителей средств массовой информации.

Напомним, 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании продолжил рассмотрение законопроекта №2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, рынок, комитет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.