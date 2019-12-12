Россия отправила 95-й "гумконвой" на Донбасс

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого "гуманитарного конвоя", который является уже 95-м по счету. Об этом сообщили УНН в пресс-службу Госпогранслужбы.

"Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5:00 до 5:50 12 декабря этого года на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя". Девяносто пятый "гумконвой" состоял из 28 автомобилей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что его перемещения, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

"В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, возведенной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре", - отмечают в ГПСУ.

Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%.

Отмечается, что в этом году это одиннадцатый по счету такой "гумконвой".

Напомним, Украина заявила о нарушении об очередном "гумконвое" РФ для Донбасса.