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Рада почтила погибших украинских военных минутой молчания

Рада почтила погибших украинских военных минутой молчания

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В День Сухопутных войск Украины парламентарии во время пленарного заседания почтили минутой молчания погибших украинских военных на Донбассе, передает корреспондент УНН.

"День сухопутных войск. Недавно мы праздновали День украинской армии, я помню. К сожалению, каждый день мы слышим о погибших и раненых. Это все защитники нашего государства. Я с одной стороны поздравляю всех защитников Отечества, с другой стороны, предлагаю почтить погибших минутой молчания", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Напомним, ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, парламент, ВРУ, минута молчания, Дмитрий Разумков
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