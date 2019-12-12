Рада почтила погибших украинских военных минутой молчания

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В День Сухопутных войск Украины парламентарии во время пленарного заседания почтили минутой молчания погибших украинских военных на Донбассе, передает корреспондент УНН.

"День сухопутных войск. Недавно мы праздновали День украинской армии, я помню. К сожалению, каждый день мы слышим о погибших и раненых. Это все защитники нашего государства. Я с одной стороны поздравляю всех защитников Отечества, с другой стороны, предлагаю почтить погибших минутой молчания", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Напомним, ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.