Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0007  EUR: 26,24 0,0055 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 декабря 2019 12:23
Получить тестовый доступ
Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8250
Версия для печати

Арахамия подтвердил сотрясение мозга у нардепа, которого вчера избили в Раде

Арахамия подтвердил сотрясение мозга у нардепа, которого вчера избили в Раде

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец, которого вчера избили в Раде, находится в больнице с сотрясением мозга. Об этом сообщил в кулуарах Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Вчера была драка, избили нашего депутата. У него есть тяжелая травма, он в больнице находится, у него сотрясение мозга. Сейчас задерживают этих людей. Так нельзя делать законы, когда у нас есть уже драки и такие ситуации", - заявил Арахамия.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами Украины фракций "Слуга народа" и "Свобода".

После чего глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец в больнице с подозрением на сотрясение мозга после драки после заседания комитета. Фракция обратилась в правоохранительные органы.

По факту драки открыли уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: драка, парламент, ВРУ, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.