Арахамия подтвердил сотрясение мозга у нардепа, которого вчера избили в Раде

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец, которого вчера избили в Раде, находится в больнице с сотрясением мозга. Об этом сообщил в кулуарах Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Вчера была драка, избили нашего депутата. У него есть тяжелая травма, он в больнице находится, у него сотрясение мозга. Сейчас задерживают этих людей. Так нельзя делать законы, когда у нас есть уже драки и такие ситуации", - заявил Арахамия.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами Украины фракций "Слуга народа" и "Свобода".

После чего глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец в больнице с подозрением на сотрясение мозга после драки после заседания комитета. Фракция обратилась в правоохранительные органы.

По факту драки открыли уголовное производство.