Рада открыла путь для подписания закона о ликвидации "площадок Яценко"

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отмене решения ВРУ о принятии в целом закона №2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко", передает корреспондент УНН.

Соответствующий проект постановления №2047-д-п внес народный депутат Украины, который не входит ни в одну фракцию, Руслан Требушкин. При обсуждении постановления народный депутат отказался от представления этого постановления.

Напомним, проект закона №2047-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества предусматривает упрощение процедуры оценки недвижимых объектов путем ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

Согласно тексту проекта закона, за формирование справки об оценочной стоимости объекта оценки будет взиматься плата в размере 2,5% прожиточного минимума, а за регистрацию отчета об оценке имущества - 10% прожиточного минимума.

Напомним, 5 декабря народные депутаты Украины приняли в целом законопроект № 2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко". Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов Украины.