ВР разрешила подписать изменения в закон о рынке электроэнергии с нормой об импорте из РФ

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Парламентарии на заседание в четверг не поддержали проект постановления №2233-п об отмене принятого Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", передает корреспондент УНН.

Проект постановления №2233-п об отмене решения Верховной Рады Украины от 4 декабря о принятии во втором чтении и в целом как закон проект ЗУ о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" подал народный депутат Украины Михаил Бондарь от фракции "ЕС" .

По словам автора проекта постановления, принятый законопроект приведет к нарушению обязательств Украины по Договору об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования, развития энергетической отрасли и стимулирования инвестиций в нее.

Напомним, законопроект №2233 о внесении изменений в ЗУ "О рынке электроэнергии" направлен на обеспечение законодательного урегулирования механизма выполнения специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу, недопущение неконтролируемого роста цен на электрическую энергию вследствие отсутствия эффективной конкуренции, обеспечение теплоснабжения потребителей в отопительный период путем урегулирования вопроса работы ТЭЦ в новом рынке электрической энергии.

В частности, в документе предусмотрена правка, которой "запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины Кабинет министров Украины имеет право отменять запрет, установленный абзацем первым настоящей части, определив срок возобновления действия такого запрета".

Напомним, 4 декабря ВРУ приняла во втором чтении изменения в ЗУ "О рынке электрической энергии", который вызвал бурное обсуждение перед принятием.