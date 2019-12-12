Миссия ООН в Украине: по 2019 на Донбассе погибли 26 гражданских лиц

КИЕВ. 12 декабря. УНН. 26 мирных жителей стали жертвами конфликта в Донбассе в 2019 году. Об этом в четверг сообщила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. В результате общее число погибших мирных граждан превысило 3340 человек, отмечает УНН.

“Общее количество жертв из числа мирного населения в 2019 году достигла за состоянию на 15 ноября 26 человек, 136 человек были ранены”, — сообщила она.

В целом, по словам Богнер, “с середины апреля 2014 года, когда конфликт начался, как минимум 3344 мирных жителей были убиты”.

В конце ноября стало известно, что Организация Объединенных Наций уже собрала более половины необходимых средств для оказания жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Как писал УНН, в ЮНИСЕФ сообщили, что программ поддержки уязвимых групп населения, проживающих в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, в Украине на сегодняшний день недостаточно.