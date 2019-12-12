Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0007  EUR: 26,24 0,0055 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 декабря 2019 13:54
Получить тестовый доступ
Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8325
Версия для печати

Рада уменьшила давление на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Рада уменьшила давление на бизнес со стороны органов рыночного надзора

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины, передает УНН.

Законопроект № 2172 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора предусматривает усовершенствование законодательства в сфере государственного рыночного надзора. В частности, законопроект направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае выявления на рынке непищевой продукции, опасной, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям.

По мнению инициаторов законопроекта, он будет способствовать прогрессу в переговорах по заключению Соглашения АСАА и обеспечения беспрепятственного доступа украинской промышленной продукции на рынок ЕС, а также обеспечит полное соответствие национального законодательства с европейским законодательством в сфере государственного рыночного надзора и способствовать выполнению Украиной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации.

Напомним, 12 ноября народные депутаты Украины приняли за основу законопроект № 2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.