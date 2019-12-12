Драка после заседания комитета: одному из участников сообщено о подозрении

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Одному из участников драки, произошедшей 11 декабря в помещении Верховной Рады после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, объявлено подозрение в избиении народного депутата Украины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня народный депутат Марьян Заблоцкий сообщил о задержании экс-нардепа Алексея Кайды за драку после заседания комитета 11 декабря.

По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука в Telegram, подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 346, было вручено задержанному "свободовцу" Алексею Кайде.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами Украины фракций "Слуга народа" и "Свобода".

По факту драки между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода" было открыто уголовное производство.