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Зеленский внес изменения в перечень дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам

Зеленский внес изменения в перечень дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Перечень дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам. Об этом говорится в президентском указе №898/2019 от 12 декабря, передает УНН.

Согласно указу, Президент вносит изменения в Перечень дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам, утвержденного Указом Президента Украины от 21 декабря 2018 года № 434.

В частности, изменения были внесены в разделы "Чрезвычайный и Полномочный Посол", "Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса", "Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса", "Советник первого класса", "Советник второго класса", "Первый секретарь", "Второй секретарь" и "Третий секретарь".

Напомним, ранее Зеленский сократил численность работников Государственного управления делами до 155 штатных единиц.

Источник: УНН
Теги: указы, дипломат, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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