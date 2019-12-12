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С сентября СБУ не пропустила в Украину почти 300 иностранцев

С сентября СБУ не пропустила в Украину почти 300 иностранцев

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Начиная с сентября этого года СБУ не пропустила в Украину 283 иностранцев, из них 9 представителей российских спецслужб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них — 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских”, — говорится в сообщении.

Напомним, Баканов отчитался за 100 дней работы в должности главы СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина
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