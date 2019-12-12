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ВАКС назначил подготовительное заседание по экс-заместителю министра экологии Вакараша

ВАКС назначил подготовительное заседание по экс-заместителю министра экологии Вакараша

Виктор Вакараш

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Виктора Вакараша в умышленном неотражении в декларации права пользования на дом и земельный участок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

"Заседание состоится завтра, 13 декабря в 10:00", - говорится в сообщении.

Во время досудебного следствия, как указали в САП, установлено, что указанное лицо, находясь в должности заместителя министра, умышленно не отразил в ежегодных декларациях факт пользования домовладением и земельным участком. Кроме того, он не указал квартиру и два автомобиля, которые принадлежат его близким родственникам и находились в его пользовании. Общая стоимость незадекларированного состояния составляет более 6,9 млн грн.

Напомним, замминистру экологии и природных ресурсов Украины 29 августа 2019 года было сообщено о подозрении в умышленном неотражении в декларации права пользования на дом и земельный участок.

Источник: УНН
Теги: декларация, Антикоррупционный суд, САП
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