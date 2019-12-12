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Зеленский подписал закон о защите права на безопасное движение людей на колясках

Зеленский подписал закон о защите права на безопасное движение людей на колясках

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении "относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных" № 309-IX, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ имеет цель защиту права на безопасное движение представителей маломобильных групп населения, в частности лиц с инвалидностью в креслах колесных.

Сейчас люди в креслах колесных с двигателем не являются участниками дорожного движения, поэтому фактически лишены права на безопасное движение.

Этот документ дополняет Закон "О дорожном движении" статьей 19-1, в которой предусмотрены основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных.

Закон приближает к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Согласно Европейскому соглашению (Женева, 1971), дополняющего Конвенцию о дорожном движении, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 года, к пешеходам приравниваются лица, которые перемещаются в инвалидных колясках, приводимых в движение ими самими или движущихся со скоростью пешехода. В то же время такие люди имеют право в любом случае двигаться по проезжей части дороги.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации и вводится в действие через шесть месяцев.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0963 относительно организации дорожного движения для лиц с инвалидностью.

Источник: УНН
Теги: инвалид, закон, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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