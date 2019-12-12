Появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Павла Шеремета. Речь идет о Петре Кияне и Яне Дугарь. Соответствующая информация появилась на его странице в Facebook, передает УНН.

На странице Кияна есть несколько сообщений о задержании по делу убийства Павла Шеремета. Среди тех, кого уже задержан упоминается также имя Петра Кияна и Яны Дугарь.

Напомним, украинский музыкант Андрей Антоненко, известный как основатель группы Riffmaster, заявил, что ему предъявили обвинение в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Следует добавить, что кроме музыкальной карьеры он участвовал в военных действиях и является сержантом Сил спецопераций.

Также об этом сообщил лидер С14 Евгений Карась.

Также появилось сообщение, что по этому же делу задержали Юлию Кузьменко, которая является врачом и волонтером.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Также ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года у 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.