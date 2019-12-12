Зеленский и Рябошапка примут участие в брифинге по убийству Шеремета

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В брифинге по задержанию лиц, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, примут участие Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"В экстренном брифинге, посвященном задержанию лиц, обоснованно подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, примут участие Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный прокурор Руслан Рябошапка", - написал Геращенко.

Он напомнил, что начало брифинга ожидается в 17:00.

Напомним, ранее сегодня, 12 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция Украины задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

После этого музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета. Лидер С14 Евгений Карась сообщил об обысках и задержании во дворе музыканта, ветерана спецназа Андрея Антоненко. Также появилось сообщение, что по этому же делу задержано Юлию Кузьменко, которая является врачом и волонтером.

Появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета. Речь идет о Петре Кияне и Яне Дугарь.

Ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.