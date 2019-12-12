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Пограничники задержали нелегала из Кыргызстана, который выпрыгнул из поезда

Пограничники задержали нелегала из Кыргызстана, который выпрыгнул из поезда

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киевской области пограничники задержали гражданина Кыргызстана, который на ходу выпрыгнул из поезда, чтобы не проходить пограничный контроль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сотрудники оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" разыскали и задержали гражданина Кыргызстана, который на днях выпрыгнул из поезда "Минск-Киев", чтобы избежать процедуру пограничного контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три дня назад мужчина 1977 года рождения, чтобы не проходить пограничный контроль на железнодорожной станции "Киев-Пассажирский", решил не ждать прибытия до железнодорожного вокзала и на ходу выпрыгнул из вагона на подъезде к Киеву.

"Отсутствие одного из пассажиров пограничники обнаружили во время мероприятий контроля и проверки списка пассажиров поезда.

Проводник сообщил, что иностранец, возможно, бежал через нерабочий тамбур между вагонами", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что пограничники по данному факту сразу сообщили компетентные правоохранительные органы и начали поиск беглеца. В результате принятых мер пограничникам удалось найти его в пгт. Переяславе Киевской области.

"Мужчина умышленно выпрыгнул из поезда, ведь знал, что въезд в Украину ему уже был запрещен сроком на 5 лет. Сейчас гражданин Кыргызстана привлечен к ответственности. За совершенное правонарушение ему придется отвечать в суде", - добавили в пресс-службе.

Напомним, человек с девятью судимостями пытался подкупить пограничника, чтобы выехать в РФ.

Источник: УНН
Теги: пограничники, мигранты, Госпогранслужба
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