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Зеленский назвал формулу будущего для Украины

Зеленский назвал формулу будущего для Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украина точно может стать динамичной страной мира с помощью "Формулы будущего", состоящей из пяти шагов. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в своей колонке для спецвыпуска журнала "Новое время. Мир в 2020", передает УНН.

Так, считает Зеленский, сейчас Украина не может претендовать на глобальное лидерство "в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых" или "в технологиях и промышленном потенциале".

"Но мы точно можем стать динамичной страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений - не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем ли доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего - самим себе", - говорит Президент.

По его словам, подобная "формула будущего для Украины" состоит из пяти составляющих. Первая из них - мир.

"Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", - считает Президент.

Вторым фактором он называет "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда он включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности. Третий фактор - инвестиции.

"Поэтому необходимо убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса", - объясняет Зеленский.

Четвертый - "качественно иная инфраструктура".

"И это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная", - пишет Президент.

Наконец, пятым фактором он называет народовластие.

"Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня общины до уровня президента", - делает вывод Зеленский.

Напомним, по словам главы ВРУ Дмитрия Разумкова, в пакет законопроектов о народовластии, которые разрабатывают в Верховной Раде Украины, входят законопроекты об общенациональном и местных референдумах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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