Сотни мертвых птиц обнаружили на одной из дорог Уэльса

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Великобритании на острове Англси в Уэлсе нашли сотни мертвых птиц. Ученые устанавливают причину их гибели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Три сотни окровавленных скворцов были найдены на дороге на острове Англси. По словам очевидцев, они словно упали мертвыми с неба. Нескольких из них собрали для проведения экспертизы и установления причины гибели", - пишут в издании.

Житель острова Давид Эдвардс сообщил агентству, что его подруга видела рой скворцов в небе, но когда она возвращалась домой, то обнаружила их уже мертвыми на дороге.

Напомним, в Житомирской области массово погибла рыба на трех участках реки Уж в Коростенском районе.