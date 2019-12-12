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Гончарук рассказал, о чем договорился с главами правительств стран-членов ГУАМ

Гончарук рассказал, о чем договорился с главами правительств стран-членов ГУАМ

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал с главами правительств стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) два документа-протокола оотносительно совместных намерений. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Рад приветствовать в Украине глав правительств стран-членов ГУАМ. Делегацию Грузии возглавил премьер-министр Георгий Гахария, делегацию Республики Молдова - премьер-министр Ион Кику, делегацию Азербайджанской Республики - вице-премьер-министр Али Ахмедов", - отметил Гончарук.

По его словам, у стран-членов ГУАМ есть общая цель - укрепление экономического сотрудничества. Для этого надо выполнить ряд задач, в частности, создать эффективные инструменты для функционирования зоны свободной торговли, реализовать концепцию транспортного коридора ГУАМ на практике, усилить режим свободной торговли между нашими странами путем взаимной либерализации рынка услуг.

"Сегодня мы подписали 2 документа-протокола, подтверждающие наши совместные намерения относительно: взаимного признания уполномоченных экономических операторов и их функционирования, применения блокчейн-технологий с верификации сертификатов происхождения товаров, проходящих через государственные границы стран-членов ГУАМ", - написал Гончарук.

По его словам, реализация этих договоренностей упростит и ускорит соответствующие таможенные процедуры, а также будет способствовать дальнейшему развитию транспортного коридора ГУАМ как важного связующего звена между Европой и Азией.

Ранее УНН сообщал, что Премьер Украины Алексей Гончарук предложил главе правительства Молдовы Иону Кику создать между двумя странами свободную экономическую зону.

Источник: УНН
Теги: саммит, ГУАМ, Алексей Гончарук
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