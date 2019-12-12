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СБУ открыла почти 70 дел относительно шпионов

СБУ открыла почти 70 дел относительно шпионов

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Служба безопасности Украины начала 69 уголовных производств по линии работы контрразведки, в частности по разоблачению шпионов и агентов враждебных спецслужб. Об этом сообщил председатель СБУ Иван Баканов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Последние результаты свидетельствуют, что Служба все больше внимания уделяет фундаментальным вопросам защиты государства и вовремя, а главное, успешно реагирует на эти вызовы", - отметил он.

Глава СБУ добавил, что 17 производств касаются государственной измены (по 9 из них уже есть решение суда), а 5 - шпионажа.

К 12 годам лишения свободы осужден агент ФСБ России из Полтавской области, которого задержали летом. Также 12 лет за решеткой проведет агент российской военной разведки, уличенный контрразведчиками СБУ в Харьковской области.

В течение 2015-2017 годов он осуществлял сбор разноплановой информации, в том числе с грифом "секретно", в военной сфере и в области военно-оборонных разработок. В качестве одного из показательных примеров Иван Баканов привел ситуацию с экс-заместителем министра экономики Украины, который подозревается в государственной измене. Ему инкриминируют заключение заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на сумму более 16,5 миллиона долларов.

"Сам факт таких злоупотреблений вызывает возмущение, а в условиях войны, которую ведет наше государство, такие действия экс-чиновника недопустимы", - подчеркнул Иван Баканов.

По его убеждению, наживаться на оборонной сфере в стране, которая теряет на востоке своих лучших сыновей и дочерей - не только незаконно, но и аморально. Наказание за такие действия должно быть максимально строгим.

Напомним, СБУ открыла 124 уголовных производств относительно киберугроз.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, шпион
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