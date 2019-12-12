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Зеленский назначил 93 судьи

Зеленский назначил 93 судьи

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил 93 судьи в местных общих судах. Об этом говорится в соответствующих указах Президента № 899/2019 и № 900/2019 от 12 декабря, передает УНН.

Так, указом № 899/2019 Президент назначил 40 судей, указом № 900/2019 — 53 человека.

Больше судей был назначен в суды Днепропетровской (9), Донецкой (11) и Хмельницкой (8) областей.

Отметим, ранее сегодня Зеленский внес изменения в перечень дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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