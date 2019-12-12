КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил 93 судьи в местных общих судах. Об этом говорится в соответствующих указах Президента № 899/2019 и № 900/2019 от 12 декабря, передает УНН.

Так, указом № 899/2019 Президент назначил 40 судей, указом № 900/2019 — 53 человека.

Больше судей был назначен в суды Днепропетровской (9), Донецкой (11) и Хмельницкой (8) областей.

Отметим, ранее сегодня Зеленский внес изменения в перечень дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам.