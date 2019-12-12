В деле убийства Шеремета полиция допросила более 3,7 тысячи человек

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В деле убийства Павла Шеремета полиция допросила более 3 700 человек и провела почти 50 экспертиз. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль, передает корреспондент УНН.

“Проведено более 800 выемок документов и информацию, в том числе у операторов мобильной связи. Допрошено более 3 700 человек. Проведено 47 экспертиз (в том числе комплексных). Также, было отработано более 577 домов, а также около 4 300 квартир”, — сказал Коваль.

Также, по его словам, проанализированы 80 млн. телефонных соединений и 44 тыс абонентов. Исследована видеозаписи с 221 камеры наружного наблюдения. В частности продолжительность фиксации записи на некоторых по времени составляло от 5 суток до 2-х месяцев.

Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Кроме того, появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета.

Также, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года у 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.