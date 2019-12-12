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Фотограф из Каталонии запечатлел невероятные траектории полета птиц

фотогалерея

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Каталонский фотограф Хави Бу (Xavi Bou) создал серию фотографий невероятных траекторий полета птиц, передает УНН со ссылкой на My Modern Met.

Серия фото носит название "Орнитографии".

Используя свои знания о дикой природе, Бу проводит тщательное исследование перед тем, как сделать кадр. Это трудная задача, еще более усложненная тем, что он использует штатив для снимка, поскольку это означает, что птицы должны проходить точно перед его объективом после его установки. Хотя часто все получается не так, как планировалось, именно те волшебные моменты, когда стаи летят, как и планировалось, оправдывают разочарования.

От развевающихся лент до пушистых облаков - формы, образующиеся от движения птиц, делают фотографии незабываемыми.

Напомним, фотограф Крейг Берроуз сделал серию фотографий в ультрафиолете, показав неожиданную флуоресценцию цветов.

Источник: УНН
Теги: фото, Каталония, птица
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