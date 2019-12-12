В полиции озвучили основную версию убийства Шеремета

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета работало над четырьмя версиями, в результате остановилось на одной - дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица. Об этом заявил на брифинге глава Нацполиции Украины Евгений Коваль, передает корреспондент УНН.

"Следствием было выдвинуто несколько версий, а именно: первая версия - ошибка в объекте преступления ввиду того, что взорванный автомобиль принадлежал и использовался Аленой Притулой, руководителем сайта "Украинская правда", а не Шереметом лично. Вторая версия - бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Версия номер три - профессиональная деятельность потерпевшего журналиста в Украине, Беларуси и России. И четвертая версия - дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица", - сказал Коваль.

По его словам, после отработки следователями, три версии из четырех не нашли своего подтверждения.

"Следствие продолжало работать по основной версии - дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица", - добавил он.

Напомним, украинский музыкант Андрей Антоненко, известный как основатель группы Riffmaster, заявил, что ему предъявили обвинение в пределах расследования убийства журналиста Павла Шеремета.