В полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Нацполиции Евгений Коваль назвал имена пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

“Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении Павла Шеремета. Это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, (музыкант Андрей Riffmaster Антоненко — ред.) Антоненко и супруги (Владислав и Инна — ред.) Грищенко”, — сказал Коваль.

Он также сообщил, что следствием бло предоставлено на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины видео образцы с видеокамер вблизи взрыва автомобиля Шеремета и видео, где зафиксированы подозреваемые лица.

Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Кроме того, появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета.

Также, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года у 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.