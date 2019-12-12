Рада приняла за основу проект закона о защите прав должников

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности. Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2133 о защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности предусматривает урегулирование правоотношений, возникающих в процессе организации и осуществления коллекторской деятельности, в целях защиты прав и законных интересов должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности.

По словам авторов законопроекта, его принятие позволит усовершенствовать действующее законодательство о коллекторской деятельности, позволит обеспечить нормальное функционирование как финансового, так и реального сектора экономики, исходя из конституционных принципов приоритета прав и свобод человека и гражданина. А также введет механизм защиты прав должников, в отношении которых проводится деятельность по урегулированию задолженности по действующим обязательствам со стороны субъектов коллекторской деятельности.

Напомним, 21 октября 2019 года вводится в действие Кодекс Украины из процедур банкротства, который вступил в силу 21 апреля 2019 года.