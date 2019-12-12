Зеленский призвал МВД и ГПУ найти заказчика убийства Шеремета

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленський выразил благодарность Нацполиции, МВД и Генпрокуратуре, а также лично их руководителям Арсену Авакову и Руслану Рябошапке за проведенную работу в расследовании убийства Павла Шеремета, а также призвал найти заказчика этого преступления. Об этом он сказал на брифинге по убийству журналиста, передает корреспондент УНН.

"У нас несколько месяцев назад была встреча, и я сказал откровенно, что для нашей команды, и, я уверен, для всех это - нечто особенное, одно из приоритетных уголовных дел, которую хочется раскрыть. Я хочу поблагодарить сегодня всех, господин министр (Арсен Аваков - ред.), поблагодарить лично вас (национальную полицию - ред.), всех следователей и прокуроров, господина Генерального прокурора (Руслана Рябошапку - ред.) за очень мощную работу", - сказал Зеленский.

Он отметил, что вероятные убийцы сегодня были задержаны.

"Уверен, и вы это все сами видели, много ответов сегодня мы с вами, слава богу, получили. Но еще вопрос - кто заказчик. Я уверен, на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет уже третья, последняя встреча по поводу этого дела", - подчеркнул Президент.

Зеленский еще раз подчеркнул, что "для нас это очень приоритетное дело".

"К сожалению, в нашей стране таких дел еще очень много, но я уверен, что сотрудничество правоохранительных органов, которое есть, оно обязательно найдет выводы", - добавил он.

Ранее в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Кроме того, появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета.

Также, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.