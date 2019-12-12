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Профсоюз ГП "Укрспирт" остро отреагировала на подписание Зеленским "спиртового" закона

Профсоюз ГП "Укрспирт" остро отреагировала на подписание Зеленским "спиртового" закона

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Вчера, 11 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 2300 о демонополизации и продажа активов ГП “Укрспирт”, и положил начало разрушения стратегической для Украины спиртовой отрасли. Об этом на своей странице в Facebook заявили представители профсоюза госпредприятия, передает УНН.

Так, ожидаемого диалога сотрудников ГП, “вооруженных аргументами, практическим опытом и глубокими знаниями по вопросам функционирования спиртовой отрасли в Украине”, с властью так и не произошло, пишет профсоюз. Несмотря на неоднократные письменные и публичные обращения сотрудников “Укрспирт” как к ОП, так и к нардепам.

“Есть две версии: либо это полное и сознательное игнорирование профессиональной точки зрения, потому что законопроект принимали не в интересах государства, а в интересах водочных гигантов.

Вторая версия: профсоюзы, вооруженные аргументами, практическим опытом и глубокими знаниями по вопросам функционирования спиртовой отрасли в Украине. Соответственно, отказ от диалога с нами может иметь основание в виде банального страха авторов законопроекта выглядеть на нашем фоне со своими чисто теоретическими доводами — смешно и нелепо”, — говорится в сообщении.

Проект Закона был принят с нарушением регламента, без финансово-экономического обоснования и без выводов профильных комитетов ВР, напомнили в “Укрспирте”.

“В документе отсутствуют четкие критерии в отношении тех предприятий, которые получают право на производство ловкость, при которых обязательных условий, технической возможности и в случае чего такое право может быть ими утрачено”, — добавили сотрудники ГП.

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Противоречивой есть норма о разрешении на импорт спирта в Украине. Непонятно, каким требованиям должны отвечать импортеры продукта, говорят в ГП.

“Отсутствует обоснование, зачем вообще эта норма, если наших мощностей вполне достаточно для обеспечения внутренней потребности для экспорта спирта”, — говорится в сообщении.

В открытии украинского рынка для иностранного алкоголя сотрудники ГП видят интересы крупных водочных компаний. Последние же и не скрывают своих желаний покупать более дешевый молдавский или иной иностранный спирт, говорится в заметке.

Непонятно также, сколько лицензий на производство спирта планируется выдавать. И в дополнение — отсутствие плана по приватизации ГП, а также падение прогнозов МЭРТ и ОП по бюджетных поступлений от внедрения реформы, говорит профсоюз ГП.

“Вот такие дела, друзья. Это очень коротко, но и так достаточно, чтобы понять масштабы и скорость разрушения стратегической для Украины спиртовой отрасли”, — говорится в сообщении.

В ГП намекнули, что не собираются молча наблюдать за тем, что происходит.

“Профсоюз ГП „Укрспирт“, в свою очередь, готовится делать и свое дело. Ждите новостей. Будет интересно, ведь с профсоюзами так обходиться, как сегодня это себе позволяют законодатели, нельзя”, — говорится в заметке.

Как писал УНН, ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении 3 декабря. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “Слуги народа”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрспирт
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