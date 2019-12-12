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Нардепы изменили состав ВСК по обеспечению противодействия информационному воздействию РФ

Нардепы изменили состав ВСК по обеспечению противодействия информационному воздействию РФ

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Парламентарии изменили состав Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии Освободить народного депутата Украины от фракции “Слуга народа” Александра Качура от обязанностей члена Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

Добавим, постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, Верховная Рада Украины 17 октября приняла за основу и в целом проект постановления № 2152 о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, ВСК ВР
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