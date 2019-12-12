Рябошапка заявил, что заказчики убийства Шеремета не установлены

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В деле об убийстве Павла Шеремта установлены только исполнители преступления. Об этом сказал на брифинге по убийству журналиста Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"Хочу сказать, что это еще только своего рода первые шаги в раскрытии преступления, поскольку было установлено только тех лиц, которые планировали и, собственно, совершили убийство. Стране еще предстоит услышать ответ на вопрос о том, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления. Надеюсь, страна получит ответ на этот вопрос также", - сказал Рябошапка.

Ранее в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский призвал МВД и ГПУ найти заказчика убийства Шеремета

Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Кроме того, появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета.

Также, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.