Рябошапка заявил об отношениях с Аваковым

КИЕВ. 12 декабря. УНН. У Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Украины существует прекрасное сотрудничество. Об этом сказал на брифинге по убийству журналиста Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка впервые за время независимой Украины прекрасная сотрудничество, передает корреспондент УНН.

“Меня часто спрашивают, какое сейчас сотрудничество между органами прокуратуры с органами национальной полиции, ваши отношения с министром внутренних дел мне кажется, раскрытия этого преступления является наглядным примером того, что между прокуратурой и органами национальной полиции на самом деле, мне кажется, что впервые за время независимой Украины прекрасное сотрудничество, и оно дает свои результаты”, — сказал Генпркурор.

Напомним, ранее сегодня в полиции озвучили выводы экспертов о том, кто заложил взрывчатку под авто Шеремета.