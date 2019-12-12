Имущество всех фигурантов дела об убийстве Шеремета арестуют - Геращенко
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Следователи сделают все необходимые действия для ареста имущества всех фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Сейчас следователями будут сделаны все необходимые действия, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, для ареста имущества всех фигурантов (по делу об убийстве Павла Шеремета - ред.), для того, чтобы после решения суда, в случае необходимости в удовлетворении гражданских исков, компенсации жертвам - это имущество будет продаваться и будут выплачивать средства пострадавшим лицам или их семьям", - сказал Антон Геращенко.
Напомним, в полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета.
Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
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Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.
Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.
Кроме того, появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета.
Также, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.
Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.