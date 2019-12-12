ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 12 декабря. УНН. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Российская Федерация вновь не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров „Нормандской четверки“ во Франции. Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы укреплений Объединенных сил: у Авдеевки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Павлополя — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” — неподалеку Крымского — из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

“Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, 11 декабря боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.