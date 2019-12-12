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Рассмотрение апелляций относительно "правой руки" директора ГБР Трубы перенесли

Рассмотрение апелляций относительно "правой руки" директора ГБР Трубы перенесли

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего апелляционного суда перенесла рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда в отношении бывшего служащего ГПУ, "правой руки" директора ГБР Романа Трубы Игоря Щербины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Причиной переноса стало то, что истребованные материалы дела до начала судебного заседания в суд не поступили, что сделало невозможным рассмотрение указанных апелляционных жалоб. Следующее судебное заседание состоится 17 декабря 2019 года в 10:30", - говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего служащего ГПУ, "правую руку" директора ГБР Романа Трубы Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере более 2 млн грн.

По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов.

Как сообщалось, в Киеве задержали "правую руку" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, ГБР
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