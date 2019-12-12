Рассмотрение апелляций относительно "правой руки" директора ГБР Трубы перенесли

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего апелляционного суда перенесла рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда в отношении бывшего служащего ГПУ, "правой руки" директора ГБР Романа Трубы Игоря Щербины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Причиной переноса стало то, что истребованные материалы дела до начала судебного заседания в суд не поступили, что сделало невозможным рассмотрение указанных апелляционных жалоб. Следующее судебное заседание состоится 17 декабря 2019 года в 10:30", - говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего служащего ГПУ, "правую руку" директора ГБР Романа Трубы Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере более 2 млн грн.

По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов.

Как сообщалось, в Киеве задержали "правую руку" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.