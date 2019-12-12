Драка в ВР: Кайду отпустили на поруки

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отпустил Алексея Кайду - одного из участников драки, произошедшей 11 декабря в помещении Верховной Рады после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, на поруки нардепов, передает УНН.

"Алексей Кайда - личное поручительство нардепов (решение Печерского суда)", - написал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

При этом єкс-нардеп Игорь Мосийчук в Telegram сообщил, что Кайду готовы взять на поруки.

Напомним, одному из участников драки, произошедшей 11 декабря в помещении Верховной Рады после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, объявлено подозрение в избиении народного депутата.

Как сообщалось, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между представителями фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода".

По факту драки между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода" было открыто уголовное производство.