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Рада предварительно приняла изменения в закон о защите информации

Рада предварительно приняла изменения в закон о защите информации

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу проект об изменениях в законодательстве о подтверждении соответствия информационной системы требованиям по защите информации. Соответствующее решение поддержали 291 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2043 о внесении изменений в Закон Украины “О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах” о подтверждении соответствия информационной системы требованиям по защите информации заключается в принятии на территории Украины требований стандартов семейства системы управления информационной безопасностью (СУИБ) для отдельных категорий информации, защита которой обеспечивается законодательством Украины.

Добавим, стандарты семейства СУИБ предназначены помочь организациям всех типов и размеров внедрить и обеспечить функционирование системы управления информационной безопасностью и используются в частности для независимого оценивания СУИБ (ISMS) по защите информации.

По словам авторов законопроекта, его принятие позволит ввести альтернативный порядок подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации, который не требует создания комплексной системы защиты информации, введенный в сфере публичных закупок и соответствует подходам ЕС в сфере киберзащиты.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина и НАТО активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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